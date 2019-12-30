Синоптики дали прогноз на Новый год в Петербурге. Чуда не случится

В последнюю ночь года Петербургу обещан снег, но он едва ли сойдёт за новогодний подарок. Лучшим аксессуаром в праздник по-прежнему будет зонтик.

Как сообщил журналистам 30 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов, температура 31 декабря не принесёт сюрпризов. Днём – лёгкий плюс и дождь, местами переходящий в мокрый снег.

Северо-западный ветер сменит западный и под вечер принесёт похолодание. Значительным оно не будет, но позволит встретить Новый год с минусом. Столбик термометра ночью сползёт до -1...-3 в городе. Поморозить щеки можно только на востоке Ленинградской области – там обещают -7.

«К концу дня, возможно, и будет снег», – говорит Колесов, но без уверенности. На снеговиков и лыжи снежного покрова точно не хватит.





1 января в прогнозе нет и намёка на зиму. В Петербурге ждут 1-2 градуса выше нуля, дождь лить не перестанет. Природа реагирует по-весеннему: появляются бабочки, расцветают цветы.