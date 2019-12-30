Рыжий Кот Группы «Эталон» поздравил детей с наступающим Новым годом

Группа «Эталон»

В преддверии Нового года талисман Группы «Эталон» посетил центр содействия семейному воспитанию № 2 и поздравил воспитанников с наступающим 2020 годом.

На один день Рыжий Кот превратился в доброго волшебника для тех, кто больше всего нуждается во внимании, заботе и любви. Детей центра пушистый герой встречал теплыми объятиями. Когда у нарядной елки все собрались, началось праздничное веселье. Вместе с Рыжим Котом, Снегурочкой и Дедом Морозом дети пели песни, водили хороводы, танцевали и активно участвовали в новогодних конкурсах. По доброй традиции ребята получили подарки, которые открывали затаив дыхание.

В завершении праздника все собрались для финальных фотографий, которые запечатлели радостные моменты уходящего 2019 года и счастливые улыбки детей. Сказочных героев ребята провожали с благодарностью и добрыми пожеланиями.

Также в канун Нового года Группа «Эталон» передала центру содействия семейному воспитанию № 2 необходимое оборудование.

Группа «Эталон» активно участвует в социальных мероприятиях. Компания поддерживает благотворительные акции, регулярно проводит мастер-классы для студентов и школьников, экскурсии на стройплощадках, активно участвует в реконструкции и строительстве памятников, возводит детские сады и школы, проводит акции озеленения, занимается благоустройством городских парков. Поздравление детей центра содействия семейному воспитанию № 2 Группа «Эталон» осуществила совместно с издательским домом «Комсомольская правда».

Справка о ГК «Эталон»