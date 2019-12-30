«Является актом поддержки раскола». РПЦ о новом законе о вероисповедании в Черногории

В Русской православной церкви назвали принятый в Черногории закон «о свободе вероисповеданий» поддержкой раскола, следует из комментария на официальном сайте Московского патриархата.

«Новый Закон о свободе вероисповеданий является актом поддержки раскола путем ослабления канонической Церкви и попыткой поставить ее в унизительную и опасную зависимость от государства — тем более несправедливую, что Черногория является государством светским. Произвольно и незаконно вторгаясь в область канонического права, власти страны отрицают очевидную и легко доказуемую преемственность канонической Церкви, настаивая на ее перерегистрации, выводящей Церковь за рамки правового поля и подставляющей ее под удар агрессивного национализма», — указывается в сообщении.

Также в РПЦ подчеркивают, что «раскол является величайшей общенациональной трагедией».

Накануне президент Черногории Мило Джуканович подписал новый закон «о свободе вероисповеданий», согласно которому все религиозное имущество, которое было в государственной собственности до 1 декабря 1918 года, должно быть возвращено государству. Согласно новому закону, у Сербской православной церкви (СПЦ) будет изъято более чем 650 святынь, включая монастырь Острог.



