ЮИТ приобрел земельный участок рядом с историческим центром Казани

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Финский концерн ЮИТ в Казани зарегистрировал право собственности на земельный участок, находящийся рядом с историческим центром города, на пересечении улиц Павлюхина и Шаляпина, напротив Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

ЮИТ, пополнив земельный банк, планирует реализовать на этом участке проект нового жилого комплекса.

ЮИТ оформил право собственности на земельный участок площадью 1, 69 га в исторической части города Казань. Участок находится в знаковом, хорошо известном для жителей Казани месте, – на пересечении улиц Павлюхина и Шаляпина. Участок располагается напротив Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая с ее замечательным сквером и рядом со знаменитым «Серым домом».

Земельный участок имеет привлекательное местоположение – около исторического центра Казани, в районе с развитой инфраструктурой. Совсем недалеко – озеро Кабан с красивой современной набережной, открытый недавно после реконструкции Казанский зооботанический сад. Поблизости располагаются детские сады, школы, Казанский федеральный университет, Казанский государственный институт культуры.

Планируется, что новый проект жилого комплекса ЮИТ выведет на рынок во II квартале 2020 года.