Самым разрушительным природным катаклизмом года признаны лесные пожары в США. Сибирские пожары в список даже не попали

Осенние лесные пожары в штате Калифорния нанесли американской казне ущерб в 25 миллиардов долларов.

«По крайней мере три человека погибли в результате пожаров [в Калифорнии], а экономический ущерб был оценен в более чем 25 миллиардов долларов. Это означает, что они стали самым разрушительным катаклизмом 2019 года», – сообщается 30 декабря в исследовании организации Christianaid.

Вторым в этом рейтинге стал обрушившийся в октябре на Японию тайфун «Хагибис», устранение последствий которого обошлось казне в 15 миллиардов. Замыкает тройку наводнение в США, которое наблюдалось с марта по июнь и принесло экономике ущерб в 12,5 миллиарда долларов.

Исследователи отмечают, что наиболее разрушительные катаклизмы в уходящем году свалились на США, Японию, Китай и Индию.

Лесные пожары в России в список не вошли. По данным Рослесхоза, их последствия обошлись в 14,4 миллиарда рублей.



