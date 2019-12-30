Как мы встречали XXI век. Что ели, что слушали, чему удивлялись

Вспомните: вы - молоды, красивы, у вас в кармане - и не пейджер, а мобильный. А в стране - такое.

кадр из трансляции Первого канала

Двадцать лет назад Россия и мир в одночасье переместились из XX века в XXI, который, как обещалось, ознаменуется концом света. Россияне лишились президента, праздновали Новый год со всем миром и слушали песни на украинском, когда на юге страны продолжались боевые действия. «Фонтанка» вспоминает, как это было.

Сколько мы получали, как и на что тратили

На рубеже веков средняя российская зарплата, по данным Росстата, составляла 1953 рубля. Цены тогда были гораздо ниже. Статистика говорит: шампанское можно было купить за 84,52 рубля, пиво за 16,01, водку за 64,84, килограмм апельсинов – почти в 24 рубля, яблок – в 23,3 рубля, говядина стоила 42 рубля, свинина – 43,4 рубля, куры – 39,3. Кроме того, в интернете можно найти прейскуранты на услуги той поры: проезд на маршрутке 2 – 3 рубля, бензин закрепился на уровне 7 рублей за литр, а хорошую квартиру можно было снять за половину средней зарплаты.

За продуктами большинству приходилось ходить на рынки или маленькие магазины, так как в 1999 году одна из самых крупных продуктовых сетей с красно-белой цветовой гаммой только открыла свой первый супермаркет в Петербурге.





Из доступного общепита петербургский рынок тогда завоевывали китайские рестораны и ставшие потом символом города шавермы. О суши редкие петербуржцы слышали, а первое заведение японский кухни открылось у нас именно в последний год тысячелетия. Если сейчас японские роллы есть в меню любой забегаловки, то в 1999 году попасть в такое заведение было не по карману среднему россиянину.

Одевались жители страны тогда преимущественно на вещевых ярмарках и рынках, хотя бутики уже работали, но пугали ценами и непривычно навязчивым вниманием продавцов.

Апокалипсис – сегодня?

Круглая дата активно привлекала и различных сторонников конспирологии, которые указывали, что на границе между тысячелетиями настанет "конец света". 1999-й подкидывал поводов любителям оккультизма: солнечное затмение, малый парад планет и даже несколько приблизившихся к Земле метеоритов. В «Центурии» Нострадамуса также предсказывалось, что до 2000-го на Землю явится «король устрашения». Стоит ли говорить, что никакие предсказания не сбылись.

Проблема-2000

Еще один распространенный в обществе страх связывали с «восстанием машин», которое должно начаться из-за того, что современные компьютеры ведут отчет времени не в «человеческом» формате 1999 – 2000, а в своем 99 – 00. Специалисты боялись, что машины в одночасье перенесут нас в 1000 год или зависнут, что может привести к обвалу рынков, отсутствию интернета и другим серьезным проблемам. В итоге машины легко перешагнули заветную отметку и продолжили работать дальше.

"Голубой огонек" в новогоднюю ночь: вместе с миром, песни на украинском и выборы





Российское телевидение готовилось к встрече нового тысячелетия. Телеканал НТВ, к примеру, присоединился к проекту 2000 Today, который рассказывал о том, как жители разных стран празднуют наступление 2000-го. Так россияне узнали, где находится Кирибати, жители которого первыми вошли в новое тысячелетие. "Первый канал" в новогоднюю ночь представил свою традиционную программу и даже с элементами выборов. Зрителям предлагали голосовать за песню, которую будет исполнять артист. Интересно, что россиян с новым тысячелетием поздравлял фронтмен украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка. Музыкальный репертуар наших телеканалов состоял из популярных в 90-е хитов, которые сейчас можно встретить только в подборке ретрорадиостанций. Игорь Николаев тогда вместе с Наташей Королевой пел «Русалку», исчезнувший с радаров Андрей Губин был среди хедлайнеров «голубых огоньков» со своей «Зимой», а «Иванушки International» выступали со своим главным хитом после смерти Игоря Сорина – «Тополиный пух».

Штурм Грозного

Пока вся страна пила и доедала оливье, разворачивалось одно из ключевых событий второй чеченской войны – штурм столицы Чечни федеральными силами, который стал уже вторым за пятилетку. Его не удалось закончить к празднику, и затянулся он почти на неделю. К 2 января стало понятно, что попытка взять город окончательно захлебнулась. Лишь в феврале федеральные силы применили новую тактику «охота на волков», выманив боевиков из города при помощи дезинформации, и направили их на минные поля. Но в "зеленке" вести войну стало еще труднее.

Реальная угроза

Террористы, связанные с запрещенной в РФ организацией «Аль-Каида» запланировали атаки в США, Иордании, Ливане и в других местах. Обещавший стать одним из самых знаковых теракт в аэропорту Лос-Анджелеса был сорван, а также дал основания для дальнейшего расследования планов организации. Всего в США были задержаны 50 предполагаемых злоумышленников. Не удалась и попытка подрыва американского эсминца The Sullivans, так как катер террористов просто не доплыл до своей цели и затонул вместе с взрывчаткой. Спецслужбы Иордании также предотвратили серию «новогодних» терактов, задержав 28 человек.

Собирал воспоминания Евгений Богданов, "Фонтанка.ру"