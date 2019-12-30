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30.12.2019 11:57
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Завершено строительство жилья в проекте-миллионнике в Ленобласти

Холдинг Setl Group полностью завершил возведение жилой части микрорайона «GreenЛандия» неподалеку от метро «Девяткино».

Завершено строительство жилья в проекте-миллионнике в Ленобласти

Setl Group

Реализация масштабного проекта комплексного освоения в Ленобласти продолжалась 7 лет – с 2012 года. За это время Setl Group построил свыше 1 млн 73 тыс. кв. м недвижимости, 8 муниципальных детсадов на 880 малышей и общеобразовательную школу на 1175 ребят.

Объем построенной недвижимости – 1,073 млн кв. м – оказался на 113 тыс. кв. м больше, чем в еще одном крупнейшем проекте Setl Group в этом регионе – «Семь столиц». Общая площадь возведенного жилья в «GreenЛандии» составила более 637 тыс. кв. м.

«GreenЛандия» представляет собой два полностью благоустроенных жилых квартала в Мурино. Первый ограничен Воронцовским бульваром, улицей Шувалова, Охтинской аллеей и Петровским бульваром. Второй – между улицами Графской и Шувалова, а также Ручьевским и Воронцовским проспектами. Фасады оформлены в приятной коричнево-зеленой и бежевой цветовой гамме, что отражается в названии микрорайона.

Setl Group
Setl Group

Последняя, 10 очередь проекта состоит из двух домов, расположенных возле Ручьевского проспекта, с подземной автостоянкой и встроенным детским садом на 100 мест. Со стороны Воронцовского бульвара спроектированы коммерческие помещения.

Во дворах 10-й очереди детей ждут 3 яркие игровые площадки с различными видами качелей, каруселями, городками, спортивным и канатным комплексами, песочницей. Для занятий спортом на свежем воздухе подготовлены 2 площадки с тренажерами разных типов, а также с гимнастическими брусьями, теннисными столами, воротами для минифутбола. А отдохнуть после тренировки можно в одной из двух зон отдыха, где установлены садовые скамьи и диваны-качели.

Территория встроенного детского сада также благоустроена: для прогулок и игр подготовлены 5 площадок с различными качалками и спортивно-игровой комплекс. Малышей порадуют яркие скамейки с изображениями животных, песочница и детские игровые комплексы. 

Setl Group
Setl Group

Семьи с детьми уже сейчас могут пользоваться социальными объектами квартала «GreenЛандия». В рамках проекта Setl Group построил и ввел в эксплуатацию 8 муниципальных детских садов на 880 мест, шесть из которых уже принимают ребят, и 1 частный садик. Детский сад 9-й очереди по адресу Воронцовский бульвар, 20 к.3 планируется к открытию в 1 квартале 2020 г. А последний, сданный в 10 очереди, во 2 квартале 2020 г. Кроме того, в жилом комплексе работает общеобразовательная школа на 1175 ребят – она также была построена Setl Group.

ЖК «GreenЛандия» сегодня – это современный квартал с большим количеством магазинов. На территории жилого комплекса открыт кабинет врача – частное медучреждение принимает детей и взрослых по полису ОМС. Во встроенном помещении по адресу ул. Шувалова, 11 открыт спортивный клуб.

В рамках проекта для удобного подъезда к домам Setl Group за собственные средства построил множество внутриквартальных дорог. Среди них – участок ул. Шувалова от Охтинской алл. до Петровского б-ра, а также от Графской ул. до Ручьевского пр., бульвар Менделеева от Воронцовского б-ра до ул. Шувалова, Графскую ул. от Воронцовского б-ра до ул. Шувалова, Ручьевский пр. от ул. Шувалова до Воронцовского б-ра. В числе других застройщиков холдинг профинансировал работы по строительству проезда под КАД, соединившего Верхнюю улицу с Мурино.

Setl Group
Setl Group

На ряде магистралей, построенных Setl Group за свой счет, растет красивая сирень и другие кустарники и деревца. В этом году на яблонях, посаженных во дворах GreenЛандии, распустились красивые белые и малиновые цветы. А во дворе домов на Воронцовском бульваре 8, бульваре Менделеева 20 и 22 и улице Шувалова растут взрослые сосны. На этом озеленение не закончится – так, на территории газона на Графской улице весной будут высажены деревья и кустарники.

Эксклюзивным брокером проекта «GreenЛандия» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Лондон» – застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations, ЖК "Семь столиц" – застройщик ЗАО "Развитие территорий", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations, ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations, ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations, на сайте наш.дом.рф

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