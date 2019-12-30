Гей-активист получил 20 часов обязательных работ за пикет на Дворцовой площади

Петербургский ЛГБТ-активист Алексей Сергеев выслушал постановление Дзержинского суда о привлечении к административной ответственности 30 декабря. Поводом стал августовский пикет, завершившийся тем, что полиция на руках донесла собравшихся до автозаков.

События, напомним, происходили 3 августа на Дворцовой площади. В сердце Петербурга встретились на одиночных пикетах молодые люди, завёрнутые в радужные флаги. Венчал собрание активист с плакатом. Этим активистом был Алексей Сергеев. В какой-то момент сотрудники правопорядка посчитали, что молодой человек слишком близко стоит к остальным участникам, коих было несколько десятков. Кроме того, гей-активист участвовал в обсуждении проблем ЛГБТ-сообщества. Его соратники раздавали комментарии представителям СМИ и держали в руках символику секс-меньшинств.

«При этом указанное публичное мероприятие проходило в месте, запрещенном для проведения собраний», – отметили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Поэтому капитан полиции Сорокин взял громкоговоритель и попросил разойтись по-хорошему. Просьба прозвучала несколько раз, после чего несговорчивую молодежь и не только начали грузить в автозаки. Одним из непокорных был Сергеев. Суд назначил петербуржцу наказание в виде 20 часов обязательных работ. На оглашении постановления он свою вину не признал и заявил, что протокол был составлен без него. Кроме того, активист заявил, что просидел в полицейском автобусе более 2,5 часов.



