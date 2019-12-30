Опубликовано видео задержания подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

кадр из видео/ФСБ РФ

ФСБ распространила запись поимки двух граждан России, подозреваемых в подготовке терактов на новогодние праздники. Задержания прошли в Санкт-Петербурге.

Судя по видео, опубликованному 30 декабря, к подготовке терактов могут быть причастны лица славянской внешности. Они молоды и хорошо сложены. Одного задержали в подъезде, другого – на улице. По предварительным данным, место действия – Колпино.

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В кадры записи с обыска квартиры одного из подозреваемого попали книга «Учение египетского масонства» Джона Яркера, ножи, патроны.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 27 декабря задержаны подозреваемые в подготовке терактов на новогодние праздники. О планах российская контрразведка узнала от американских коллег. Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за предоставленную информацию.



