В Красносельском районе появится логистический комплекс за 2 млрд. Проект может получить статус стратегического

Логистическая группа «Адмирал» планирует в ближайшие 3 года построить транспортно-логистический комплекс в Красносельском районе. Объем инвестиций должен превысить 2 млрд рублей.

Как рассказали «Фонтанке» на предприятии, проект предполагает создание более 64 тысяч кв. метров складских площадей. Они разместятся в производственной зоне на Волхонском шоссе. На предприятии будет создано порядка 300 рабочих мест для местных жителей.

В комитете по инвестициям подтвердили, что правительство Санкт-Петербурга оценивает проект на возможность присвоения статуса «Стратегический инвестиционный проект Санкт-Петербурга».



