Удачный год. Потанин в 2019-м богател быстрее других россиян - на 8,5 млрд долларов

Состояние совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина в уходящем году превысило 28 миллиардов долларов.

«Это был очень хороший год для самых богатых россиян, несмотря на угрозу новых санкций против страны. 23 титана из рейтинга Bloomberg Billionaires Index прибавили 52,9 миллиарда долларов к своему состоянию в 2019 году, что стало максимум за четыре года <...>. Занимающийся металлом 58-летний магнат Владимир Потанин возглавил группу с доходом в 8,5 миллиардов долларов», – подсчитал 30 декабря Bloomberg.

На второе место Bloomberg поставил президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, доходы которого в уходящем году поднялись на 6 миллиардов, превысив 22 миллиарда долларов. Совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон прибавил к своему состоянию 5,2 миллиарда долларов. Основатель и основной акционер группы компаний «Волга Групп» Геннадий Тимченко заработал 4,35 миллиарда.

Ранее издание Forbes назвало самых успешных российских бизнесменов последнего десятилетия. Лидером стал Леонид Михельсон, а Потанин оказался в тройке.



