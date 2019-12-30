Компания «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию ЖК LENINGRAD

ООО "Лидер Групп"

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса LENINGRAD, расположенного на проспекте Тореза, 118.

ЖК LENINGRAD – элегантный дом бизнес-класса на Поклонной горе. Еще в XIX веке петербуржцы любовались отсюда на великолепную панораму города, серебряную гладь Суздальских озер и золоченый купол Исаакиевского собора. В дореволюционные времена здесь стояли пышные дворцы и усадьбы, где среди прекрасных сосновых парков весело гуляла культурная богема старого Петербурга. В советский период этот район облюбовала новая интеллигенция, сплошь состоящая из молодых ученых, конструкторов и инженеров.

Сегодня Поклонная гора также пользуется любовью и популярностью среди гостей и жителей северной столицы. Особенно привлекательно это место с точки зрения экологии. Именно здесь расположен парк «Сосновка» – самый большой в Европе городской парк. Также рядом расположены: Удельный парк, парк Юннатов, Суздальские озера и множество небольших локальных парков, прекрасно подходящих для пеших прогулок.

Поскольку ЖК LENINGRAD построен на большой возвышенности, квартиры в нем обладают поистине уникальными видовыми характеристиками, а увеличенный размер окон и распашные балконные двери дают много света и создают неповторимое ощущение легкости и простора. Все планировки здесь с вместительными комнатами, широкими холлами, большими кухнями, столовыми и гостиными. В квартирах на последнем этаже предусмотрена возможность установки камина. Благодаря минимальному количеству несущих стен вы сможете индивидуально и творчески подойти к дизайну интерьера. Еще одна изюминка дома – квартиры с террасами. Настоящий глоток свежего воздуха среди городской суеты. Только представьте теплый семейный вечер с великолепным ужином под размашистыми кронами вековых деревьев, который вы сможете проводить, не выходя из собственной квартиры.

Подробнее об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/