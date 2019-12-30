Проспект Энгельса встал из-за легковушки: проскочить перед трамваем водителю не удалось

На севере Петербурга движение транспорта утром 30 декабря затруднило ДТП с трамваем. Страдают и автомобилисты, и пешеходы.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на проспекте Энгельса, рядом со Светлановской площадью, водитель автомобиля Volkswagen Polo решил проскочить перед трамваем, но маневр не удался. По словам автомобилистов, на этом участке водители часто выезжают налево через многополосную проезжую часть.

Судя по фото, ДТП несерьезное, однако «Поло» перегородил трамвайные пути в обе стороны. Также из-за аварии проспект Энгельса стоит в направлении проспекта Просвещения, пишут в группе.



