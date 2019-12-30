«Алмаз – Антей» ввел в Москве новую систему организации воздушного движения

В конце декабря 2019 года в штатную эксплуатацию введена автоматизированная система планирования использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения.

Система разработана концерном «Алмаз – Антей» для Главного центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД).

В отличие от предыдущего поколения автоматизированных систем, новая разработка обеспечивает автоматизацию всех технологических задач Главного центра ЕС ОрВД, включая процессы внетрассового планирования, ввода/снятия временных ограничений и кратковременных режимов.

«В частности, система не просто осуществляет автоматический форматно-логический контроль поступающих сообщений, но и рассчитывает для каждого полета 4D-траекторию (профиль полета), с использованием которой обеспечивается в реальном времени проверка поданной заявки на наличие конфликтов, перегрузок элементов воздушного пространства, несоответствий его структуре»,— отметил Дмитрий Савицкий.

Помимо полного набора современных функциональных возможностей, система полностью автоматизирует процессы организации потоков воздушного движения. В системе реализован гибкий инструментарий для формирования представления полученных данных в табличных и графических формах.

«С целью оптимизации потоков при обнаружении перегрузок отдельных элементов воздушного пространства в КСА ПИВП ГЦ-1 реализована автоматическая прокладка альтернативной оптимальной 4D-траектории с учетом действующих ограничений в обход перегруженных элементов воздушного пространства, – рассказал Дмитрий Савицкий, – за счет гибкого механизма настроек и применения технологий искусственного интеллекта алгоритм приема и обработки входящих сообщений, реализованный в КСА ПИВП ГЦ-1, позволяет исправлять значительное количество типовых ошибок и автоматически разбирать сложные сочетания в последовательности прихода сообщений».

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