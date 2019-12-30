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Происшествия
30.12.2019 11:15
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На машине замглавы Ростуризма в Петербурге покатался сотрудник автомойки и попал в аварию

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев лишился машины в Петербурге после того, как воспользовался услугами одной из автомоек. На его чёрном Land Rover без разрешения решил съездить по своим делам администратор сервиса на Школьной улице, 101, но попал в аварию. Провинившийся сделал вид, что ничего не произошло, кинул машину на месте ДТП и вернул ключи своему напарнику. 

Как стало известно «Фонтанке», в тонкостях произошедшего днём 29 декабря будет разбираться полиция. Предположительно, в том, что машина Корнеева врезалась в металлическое ограждение на улице Савушкина,142, да там и осталась, виноват 26-летний работник автомойки. На изъятых правоохранителями камерах видеонаблюдения зафиксировано, что в 11:16 мужчина за рулём принадлежащего заму руководителя Федерального агентства по туризму Land Rover въезжает в забор, выходит из салона и направляется в сторону города. Уже в 12:00 он вручил ключи своему напарнику-администратору.

Связаться с Сергеем Корнеевым на момент написания заметки «Фонтанке» не удалось: в Ростуризме сообщили, что поговорить с ним невозможно, потому что «он уехал». Специалист зарегистрирован и проживает в Пушкине на улице Архитектора Данини. Заявление в полицию он подал поздним вечером 29 декабря.

 


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