Большинство маленьких россиян верят в Деда Мороза. Их родители мечтают о здоровье и отсутствии материальных проблем

У 63% родителей в России дети верят в существование сказочного зимнего волшебника. Если бы взрослым самим пришлось писать ему письмо, то они попросили бы здоровья и финансового благополучия.

«Главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, это здоровье себе, родственникам и всем людям (34%). <...>На втором месте в списке желаний наших сограждан — материальное благополучие и деньги (9%)», – такие данные 30 декабря приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Каждый двадцатый респондент выбрал в качестве пожелания счастье, а еще столько же загадали бы мир во всем мире. Замыкает пятерку топ-желаний взрослых — квартира или дача (5%).

Эти данные напоминают результаты декабрьского опроса о мечтах граждан РФ. Большинство (по 10%) тогда взыскались за здоровье для себя и близких и улучшение жилищных условий для семьи.





ВЦИОМ также узнал, верят ли несовершеннолетние россияне в Деда Мороза. Почти 63%, согласно опросу родителей, думаю что сказочный волшебник существует. Среди возрастной группы от трех до восьми лет включительно этот показатель достигает 88%.



