Происшествия
В Техасе мужчина начал стрелять во время церковной службы. Его убил волонтер охраны храма
Двое прихожан храма города Уайт-Сетлмент (штат Техас) были застрелены во время службы, которую транслировали в прямом эфире. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на CNN.
«Всего на службе присутствовали порядка 250 человек. Мужчина сделал несколько выстрелов с одного из задних рядов. Он убил двух человек, прежде чем его застрелил прихожанин, входящий в волонтерскую команду охраны храма», – сообщает издание.
Нападение продлилось не больше шести секунд. Мотивы стрелка пока неизвестны.
Справка:
В сентябре 2019 года власти штата Техас разрешили людям, которые законно хранят оружие, проносить его на территорию храмов.
В ноябре 2017 года бывший военный Девин Келли застрелил 26 человек в церкви техасского города Сазерленд-Спрингс, после чего покончил с собой. Это было самое массовое убийство в истории Техаса.