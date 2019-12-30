В Техасе мужчина начал стрелять во время церковной службы. Его убил волонтер охраны храма

Двое прихожан храма города Уайт-Сетлмент (штат Техас) были застрелены во время службы, которую транслировали в прямом эфире. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на CNN.

«Всего на службе присутствовали порядка 250 человек. Мужчина сделал несколько выстрелов с одного из задних рядов. Он убил двух человек, прежде чем его застрелил прихожанин, входящий в волонтерскую команду охраны храма», – сообщает издание.

Нападение продлилось не больше шести секунд. Мотивы стрелка пока неизвестны.



