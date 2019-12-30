«Доступ крайне сложен». Жилищники объяснили, как не могли найти труп в бомбоубежище Невского района

Помещение, трупный запах из которого две недели докучал жителям 217-го дома по проспекту Обуховской Обороны, оказалось не просто подвалом, а бомбоубежищем.

«Многоквартирный дом имеет бомбоубежище. <...> Подвальное помещение разделено на секции, в некоторые секции доступ крайне сложен (низкие проемы). Труп обнаружен сантехником в одной из таких секций, где нет инженерных сетей», – заявили «Фонтанке» 30 декабря в ЖКС Невского района № 2, который входит в группу «Пик-комфорт».

По утверждению представителей управляющей компании, после жалоб жильцов о неприятном запахе специалисты исследовали те части подвала, где были инженерные сети. Однако никаких дефектов они не обнаруживали, поэтому «заявки закрывались». И так, напомним, продолжалось две недели.

Как человеческие останки попали в труднодоступное помещение, не уточняется. Жители дома в Невском районе смогут встречать Новый год с более привычными запахами ели и мандаринов, так как специалисты УК провели дезинфекцию в подвале.



