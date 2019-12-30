Ни любви, ни «Мерседеса». Знакомство в ночном клубе оставило петербуржца с разочарованием и без машины

Роковая Анастасия после недолгого романа исчезла на горизонте вместе с новеньким седаном петербуржца. В историю любви пришлось посвятить полицию.

Как стало известно «Фонтанке», 36-летний сотрудник «Урангеологоразведки» пришел в полицию Выборгского района города с заявлением 29 декабря. Он сообщил о пропаже черного Mercedes С180 2019 года выпуска. И нет, это был не угон. Стражи правопорядка выслушали грустную, но предсказуемую историю: петербуржец познакомился с Анастасией в конце лета в ночном клубе. Знал, что живет где-то в Невском районе, что ей «около 27 лет». Тем не менее к августу дама уже жила с новым ухажером и, более того, получила во временное пользование его машину вместе с документами.

Чувства сошли на нет уже к сентябрю, но и после расставания машина осталась у барышни. А в конце ноября спутниковая навигация сработала в немецком Гамбурге. «Мерседес» вернулся на родину. А незадачливый любовник пошел в полицию.



