Строительство
С Новым Годом и Рождеством петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»
ГК «Эталон»
Группа «Эталон» поздравляет петербуржцев с праздниками!
ГК «Эталон»
Группа «Эталон» поздравляет петербуржцев с праздниками!
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса LENINGRAD, расположенного на проспекте Тореза, 118.
Группа «Эталон»а поздравляет петербуржцев с праздниками!
Клиника адаптационной медицины X-Clinic представляет «Новогоднюю» программу, которая задаст настрой на весь год и станет достойной альтернативой застолью, растянутому на все каникулы.
Количество действующих дольщиков ГК «Полис Групп» превысило 13 000 человек. Об этом сообщил председатель совета директоров группы Дмитрий Смирнов. По его словам, 8 тыс. участников долевого строительства насчитывается в проектах девелопера в Санкт-Петербурге и еще 5 тыс. в Ленинградской области. Ежемесячно эти цифры растут.
Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») подводит предварительные итоги уходящего года.
Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Два ангела» на Республиканской улице, 35.
В общей сложности в этом году в московском регионе и Санкт-Петербурге Glorax Development ввела в эксплуатацию 161,6 тысяч кв. м недвижимости. Сейчас в активной стадии строительства находится порядка 600 тысяч кв. м, а суммарный инвестиционный портфель компании составляет 2,5 млн кв. м.
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 4 в составе жилого комплекса ЦДС «Приневский».
Объект стал продолжением жилой застройки на Царскосельских холмах, где строительная компания «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории.