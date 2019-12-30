Грабители в Петербурге отобрали у гражданина Ирака сумку, но выбросили её, так и не найдя денег. Иностранец попал в больницу с приступом

Нападение по пути в аэропорт. Не такого приема в Северной столице ожидал 49-летний гражданин Ирака, который приехал для обследования в центре Алмазова. Его обидчики же могут посоревноваться на самое глупое преступление.

Как стало известно «Фонтанке», о нападении на иностранца в полицию сообщил 31-летний гражданин Израиля, который помогал знакомому в обустройстве в Петербурге и около 3 ночи должен был отвезти его с супругой от дома 84, корпус 2, по Ленинскому проспекту, где тот жил в съемной квартире, в аэропорт.

Но гражданин Ирака только успел взяться за ручку двери машины друга, когда не него налетели двое — в темной одежде, с надвинутыми до глаз черными шапками. Они несколько раз ударили мужчину, после чего вырвали у него сумку, в которой было 3 тысячи долларов. От усердия у одного из них шапка слетела с головы и осталась на месте преступления.

49-летнему мужчине, который и так приехал в Россию, чтобы пройти обследование в связи с больным сердцем, стало плохо, и его увезли на скорой в городскую больницу № 15 с сердечным приступом.





Сотрудники уголовного розыска Красносельского района как раз установили, на какой машине уехали грабители, когда пришло сообщение о том, что у дома 3 по Брестскому бульвару нашли сумку, а в ней документы иностранца и те самые три тысячи долларов. Деньги были аккуратно спрятаны в один из многочисленных карманов сумки, и преступники, скорее всего, просто их не нашли.

Иностранец же к концу воскресенья выписался из больницы и с разрешения полиции все-таки вылетел в Ирак.



