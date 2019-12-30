Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 62.03р
69.03р
11:58 30.12.2019
Расширенный поиск

Доброе дело
30.12.2019 10:55
Печать

«Спасибо вам за чудо». Одинокие бабушки и дедушки получили новогодние подарки, собранные петербуржцами

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» передал одиноким бабушкам и дедушкам, проходящим лечение в больницах города, новогодние подарки, собранные петербуржцами.

Изначально фонд планировал собрать 210 подарочных наборов для пожилых людей, находящихся в Максимилиановской больнице. Но в итоге подарков собралось больше – 261 набор, 50 из которых сотрудники фонда передали в больницу им. Кащенко, где тоже находятся одинокие пожилые дедушки и бабушки.

Подарки помогли собрать жители Петербурга, в том числе те, которые живут за пределами страны. «Подарки собирали сотрудники компаний, приносили к нам в офис, а петербуржцы, живущие сейчас за границей, заказывали доставку из интернет-магазинов. Это настоящее чудо», – рассказали «Фонтанке» в фонде.

В наборы вошли футболки, носки, полотенца, специальные средства гигиены, крайне необходимые для людей, которые долгое время лежат без движения, и многое другое.

Также в каждом наборе была мягкая игрушка. Совершенно бесполезная вещь, как может показаться, но, по словам сотрудников фонда, такое внимание для одиноких людей бесценно.

«Спасибо вам за чудо». Одинокие бабушки и дедушки получили новогодние подарки, собранные петербуржцами

«Друзья, благодаря вашей помощи, Новый год и Рождество приходят не только в дом к каждому нашему герою, но даже и в больницы. Спасибо вам за чудо!» – поблагодарили в «Долго и счастливо».

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор