«Спасибо вам за чудо». Одинокие бабушки и дедушки получили новогодние подарки, собранные петербуржцами

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» передал одиноким бабушкам и дедушкам, проходящим лечение в больницах города, новогодние подарки, собранные петербуржцами.

Изначально фонд планировал собрать 210 подарочных наборов для пожилых людей, находящихся в Максимилиановской больнице. Но в итоге подарков собралось больше – 261 набор, 50 из которых сотрудники фонда передали в больницу им. Кащенко, где тоже находятся одинокие пожилые дедушки и бабушки.

Подарки помогли собрать жители Петербурга, в том числе те, которые живут за пределами страны. «Подарки собирали сотрудники компаний, приносили к нам в офис, а петербуржцы, живущие сейчас за границей, заказывали доставку из интернет-магазинов. Это настоящее чудо», – рассказали «Фонтанке» в фонде.

В наборы вошли футболки, носки, полотенца, специальные средства гигиены, крайне необходимые для людей, которые долгое время лежат без движения, и многое другое.

Также в каждом наборе была мягкая игрушка. Совершенно бесполезная вещь, как может показаться, но, по словам сотрудников фонда, такое внимание для одиноких людей бесценно.

«Друзья, благодаря вашей помощи, Новый год и Рождество приходят не только в дом к каждому нашему герою, но даже и в больницы. Спасибо вам за чудо!» – поблагодарили в «Долго и счастливо».