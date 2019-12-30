Кражу сейфа с десятком миллионов и побег на чёрном BMW наблюдали в окна петербуржцы. Равнодушными не остались

Неизвестные совершили набег на жилой дом на Среднеохтинском проспекте, 23: уехали на «бумере» с чужими номерами, держа в руках драгоценности и сейф с десятком миллионов рублей.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 30 декабря, в деле участвовали несколько человек. Около 18 часов 29 декабря они поднялись по лестнице, подобрали ключи к нужной квартире и начали поэтапно обходить комнаты. Хозяева лишились мужских украшений с бриллиантом стоимостью 1,3 миллиона рублей, наручных часов за 400 тысяч, травматического пистолета, а также сейфа с 10 миллионами и 450 тысячами рублей, хранившихся в женской сумке. 32-летний жилец квартиры позже представился полиции безработным, а 28-летняя владелица сейфа и наличных из сумочки занимается продажей морепродуктов. Как записано в протоколе, общий ущерб превысил 12 миллионов рублей.

По словам соседей, которые вызвали правоохранителей, воры пытались вынести сейф из окна, но судя по всему, потом пошли традиционным путем. Позднее сели в BMW Х5 и скрылись. Трое в тёмных куртках с капюшонами после себя оставили рукоятку от молотка.

Чёрный BMW X5 воры предварительно «замаскировали»: скрутили номер со Skoda Fabia, принадлежащей жительнице Белорусской улицы, 14, и переставили себе.





Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, совершенной группой лиц. Домушникам грозит до 10 лет лишения свободы.