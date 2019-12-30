Главу МО Юго-Запад обвиняют в злоупотреблении полномочиями на мусорной площадке

Красносельский суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении действующей главы муниципального округа Юго-Запад Светланы Андреевой. Чиновница обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает 30 декабря объединенная пресс-служба судов города, по материалам дела, с апреля по ноябрь 2018 года Андреева приняла работы по ремонту контейнерной площадки и асфальтового покрытия дороги между соседними домами №12/1 по улице Десантников и №40/1 по улице Маршала Казакова, выполненные в рамках контракта на 4 378 544 рубля. При этом глава МО осознавала, что не может осуществлять приёмку без специалистов технадзора, тем не менее, утвердила проектно-сметную документацию и приняла впоследствии работы. При этом обвинение заключило, что подрядчик ООО «ПИОН СПб» потребовал больше, чем надо, на 605 252 рубля.

Тайная приёмка Андреевой стала явной, когда на свежем асфальте во дворе нашлись дефекты.



