В новогодние каникулы на дорогах Петербурга и области будут ловить нетрезвых водителей. «Фонтанка» рассказывает когда

Два рейда на любителей выпить перед тем, как сесть за руль, обещает ГИБДД в январе следующего года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, они пройдут в ночь с 4 на 5 января и с 24 на 25 января 2020 года. Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей во всех районах Санкт-Петербурга.

В уходящем году дорожная полиция только в Санкт-Петербурге задержала 7141 водителя, управляющего транспортными средствами в состоянии опьянения. А в Ленобласти еще 4197 водителей.

В ГАИ напоминают, что управление автомобилем в нетрезвом виде влечет за собой наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае повторного нарушения – наступает уголовная ответственность.







