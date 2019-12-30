Китайского генетика посадили на три года после заявления об изменении генома эмбриона человека

К трем годам тюрьмы и штрафу в 430 тыс. долларов приговорил генетика Хэ Цзянькуя суд китайского города Шэньчжэнь. Ранее ученый, как пишет 30 декабря «Коммерсант», утверждал, что путем воздействия на ген CCR5 помог создать генно-модифицированных близнецов, невосприимчивых к ВИЧ.

«Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком 3 года и штраф 3 млн юаней»,— говорится в решении суда (цитата по Синьхуа).







По информации СМИ, с 2015 года ученые Китая уже отредактировали гены 86 человек, больных ВИЧ и раковыми заболеваниями. Тем не менее случаев рождения детей с измененными генами до случая с Хэ Цзянькуем зарегистрировано не было.

Напомним, в 2018 году Хэ Цзянькуй заявил о том, что ему удалось отредактировать геном двух новорожденных девочек-близнецов Лулу и Наны. Утверждение ученого вызвало широкую критику со стороны общественности. Несмотря на то, что в законах КНР нет прямого запрета на работу с генами эмбрионов, Национальная комиссия по здравоохранению начала в отношении генетика проверку.



