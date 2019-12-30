Пустые дороги и самая длинная пробка. Как в Петербурге началась самая короткая рабочая неделя в году

«Неожиданно свободно» — так описывают состояние дорог Северной столицы в сервисе «Яндекс. Пробки». Они же зафиксировали полутора часами ранее самую длинную пробку за неделю.

На 9 утра общий балл загруженности на дорогах Санкт-Петербурга был всего 2, что на 4 балла ниже обычного. Чуть больше стоять придется в центре города и на выездах и въездах в мегаполис.

При этом на 7:30 утра в Петербурге наблюдалась самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Машины стояли на внутренней стороне КАД от поста ГИБДД до Пулковского шоссе. Длина пробки — 5,4 км.







