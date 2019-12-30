В Петербурге искали бомбы в отделах полиции с красивыми номерами

Сразу в двух отделах полиции Петербурга искали бомбы поздним вечером 29 декабря. Анонимные звонки поступили с разницей в две минуты, а потревоженные отделы объединяет «нумерология».

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), сначала, в 22:40, позвонили на рабочий телефон 55 отдела полиции в Колпино. Автор звонка заявил, что собственноручно положил бомбу под дверь правоохранителей. На бульвар Трудящихся, 32, выезжала следственно-оперативная группа, но ничего подозрительного не нашла.

Почти в то же самое время, в 22:42, похожий звонок раздался в 8 отделе Кировского района. Неизвестный, правда, сообщил о заминировании другого отдела — 44-го в Приморском районе. Сотрудники информацию коллегам передали, на проспект Королева, 36, поехал кинолог с собакой. На десять минут из помещения отдела эвакуировали четверых полицейских и двоих посетителей.

Кто развлекался воскресным вечером — неизвестно, но очевидно, это любитель красивых чисел.



