Вальс, падепатинер, галоп и полночная кадриль. Посмотрите, как Александр Лукашенко станцевал с королевой красоты на первом венском бале в Минске

Студенты, старшеклассники и президент Белоруссии пустились в вальс на первом венском балу, который прошел накануне в Минске. Партнершей главы государства стала мисс Белоруссия – 2008.

«Следуя указаниям распорядителя бала и танцмейстера, участники праздника исполнили польку, падепатинер, галоп и полночную кадриль»: Александр Лукашенко и венский бал в Минске pic.twitter.com/S2bVjZczxD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 30, 2019





Бал проходил во Дворце Независимости. Его участники – студенты и старшеклассники – заранее разучивали польку, полонез и вальс. Эти танцы в числе обязательных. На паркет вышел и президент Беларуси Александр Лукашенко. Его партнёршей стала 31-летняя Полина Шуба. По данным СМИ, она была финалисткой конкурса «Мисс Белоруссия» в 2008 году. Сейчас девушка работает телеведущей.

Следуя указаниям распорядителя бала и танцмейстера, участники праздника исполнили полонез, вальс, польку, падепатинер, галоп и полночную кадриль.



