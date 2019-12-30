Предварительная причина ДТП с автобусом в Псковской области – погода. Опытного водителя подвёл гололёд

Причиной опрокидывания рейсового автобуса, ехавшего из Минска в Петербурга, называют погоду. Такую версию «Фонтанке» озвучили в УМВД по Псковской области 30 декабря.

«После дождя на покрытии образовалась наледь, из-за неё водитель 47 лет не справился с управлением», – заключили в пресс-службе.

В полиции отметили, что автобус уже поднимают из кювета с помощью спецтехники. По официальной информации, в Петербург из Минска ехали 50 человек, четверо из которых – дети, плюс два водителя. По последним подтверждённым данным, различные травмы получили 13 взрослых и трое детей. Пострадавшие госпитализированы в областную больницу, остальные пассажиры находятся в пунктах временного пребывания.

Перевозчика в УМВД по Псковской области не назвали, отметив лишь тот факт, что номера у автобуса белорусские. Ранее «Фонтанка» сообщала, что все пострадавшие – граждане этой страны.





Авария произошла около 3 ночи в районе деревни Подборовье, на 275 километре автодороги Санкт-Петербург — Невель. «Неоплан», пассажиры которого следовали из Минска в Петербург, вылетел в кювет. Причина ДТП устанавливается. Дорожники уверяют, что трасса была обработана антиобледенительными средствами.