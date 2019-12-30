«Новогодние визы» предложили ввести в Госдуме для иностранцев

Специальную интернациональную визу для иностранцев, позволяющую въезжать по упрощенной схеме в Россию на новогодние праздники, предложили создать в Госдуме. Об этом 30 декабря пишет RT.

Депутат Госдумы Виктор Зубарев направил письмо в адрес министра экономического развития Максима Орешкина с предложениями по развитию внутреннего и въездного туризма в России. Среди них и новогодняя виза на семь дней.

«Для иностранцев наши новогодние традиции — экзотика, которая с каждым годом становится им всё интереснее. Чтобы укрепить этот интерес и подстегнуть туристический поток, предлагается запустить недельные экспресс-визы или особый интернациональный документ Happy New Year in Russia с упрощённым оформлением посещения нашей страны», — пояснил Виктор Зубарев.







Ранее в Ассоциации туроператоров оценили пользу от введения электронных виз. В Петербург и Ленобласти за три месяца действия таких виз приехали более 55 тысяч туристов.







