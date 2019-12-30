В Петербурге приостановил работу один из старейших туроператоров - «Северная Венеция»

Туроператор «Северная Венеция», проработавший на рынке Петербурга больше 20 лет, объявил о приостановке деятельности.

Об этом сообщает официальный сайт компании: «ООО «Туристская компания Северная Венеция» сообщает о приостановке деятельности. По неисполненным договорам обращаться в Департамет урегулирования убытков АО «Страховая компания ГАЙДЕ»», – говорится там.

Группа «ВКонтакте» больше не функционирует.

По данным Единого федерального реестра туроператоров, гражданская ответственность «Северной Венеции» застрахована на 500 000 рублей.





По информации специализированного сайта «Турдом», «Северная Венеция» работала на рынке с 1996 года, позиционировала себя как туроператор, организующий автобусные туры по России. Основными направлениями были Псков, Новгород, Золотое кольцо и т. д. Ранее серьезных сбоев в работе фирмы не было.