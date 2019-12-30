ФСБ объявила о задержании вербовщика террористической организации в Хабаровском крае

Предполагаемый пропагандист и вербовщик террористической организации задержан в Хабровсковском крае. Об этом 30 декабря сообщает «Коммесант» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, 45-летний местный житель через мессенджеры общался с членом этой организации, а после вступил в нее.

«В задачи мужчины входили пропаганда деятельности террористических организаций, публичные призывы к осуществлению противоправной деятельности, оправдание терроризма и вербовка»,— говорится в сообщении.







В ФСБ добавили, что задержанный выкладывал в соцсети ролики с призывом «оказывать ресурсное обеспечение и финансовую помощь» незаконным вооруженным формированиям. А также по указанию «кураторов» призывал принимать участие в их деятельности.





Пока в ведомстве не уточняют название террористической организации. Возбуждены уголовные дела по ст. 205.5 УК РФ и 205.2 УК РФ.

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