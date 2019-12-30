Пострадавшие в аварии под Псковом пассажиры автобуса «Минск-Петербург» - граждане Белоруссии

Чрезвычайные службы Псковской области продолжают работать на трассе «Санкт-Петербург — Невель», где рано утром 30 декабря выехал на обочину и перевернулся пассжирский автобус. В больницы Пскова с травмами различной степени тяжести попали 18 человек.

Как сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах региона, пострадавшие — граждане Белоруссии, среди них есть дети.

По данным РИА Новостей из 50 человек- пассажиров — 49 граждане союзной страны. Также в салоне было 2 водителя.

Авария произошла около 3 ночи в районе деревни Подборовье, на 275 километре автодороги Санкт-Петербург — Невель. «Неоплан», пассажиры которого следовали из Минска в Петербург, вылетел в кювет. Причина ДТП устанавливается. Дорожники уверяют, что трасса была обработала антиобледенительными средствами.



