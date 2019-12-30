Росстандарт: Более 1,5 млн автомобилей, среди которых BMW, Toyota и Ford, в России оборудованы бракованными подушками безопасности

Отзывная компания для автомобилей, оборудованных подушками безопасности Takata, опасными для жизни, идет в России уже несколько лет, но большинство автовладельцев ее игнорируют. Об этом «Известиям» сообщил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов «Известиям».

По словам представителя Росстандарта, во время аварии такая подушка может взорваться, разлететься на куски и травмировать людей в салоне. Устройствами безопасности указанной фирмы оборудованы машины двух десятков брендов, среди которых Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Honda и Ford, выпущенные в 2000–2014 годах. Ведомства за последние несколько лет согласовало отзывные программы пяти автобрендам — Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW.

В Росстандарте отметили, что пока в России не было случаев травмирования или гибели людей из-за подушек Takata. Проверить, подпадает ли транспортное средство под отзывную кампанию, можно по VIN-номеру на сайте Росстандарта либо автопроизводителя.



