Пассажирский автобус «Минск-Петербург» вылетел в кювет под Псковом. 18 человек пострадали

Рейсовый автобус, в котором было 52 человек, из которых 50 пассажиры и двое водителей, оказался на обочине и упал на бок в районе деревни Подборовье. За выходные это уже второй случай травмирования пассажиров междугородних рейсов из и в Петербург.

Авария, как сообщают псковские СМИ, произошла сегодня около 02.50 на трассе Санкт-Петербург – Невель. Рейсовый автобус «Неоплан», в салоне которого находилось 50 пассажиров, в том числе 4 детей, и 2 водителя, съехал в кювет.

На данный момент за мединской помощью обратились 18 человек.

Автобус двигался по маршруту Минск – Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад»:





«Согласно данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения, асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами. На место оперативно прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, скорая помощь. Ограничений движения на федеральной автодороге не вводилось».







Напомним, что россиянка пострадала в аварии автобуса Ecolines, который следовал из Петербурга в Эстонию и вылетел в кювет неподалеку от Таллина утром 29 декабря. Женщина получила легкие травмы, врачи осмотрели ее и отпустили.

В салоне автобуса во время ДТП было 67 человек, включая двоих водителей. Легкие травмы получили девять пассажиров, четверо из которых – граждане Латвии.



