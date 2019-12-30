Снег, слякоть, дождь. За предпоследний день года погода в Петербурге пройдется по всему спектру
Ночной снег и минус 3 сменится днем дождем и плюс 5.
Как сообщает 30 декабря ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», последний понедельник будет пасмурным и дождливым. Ночью шел снег, днем будет дождь с юго-западным и западным ветром. Порывы его будут местами достигать 15 метров в секунду.
Температура воздуха днем +3...+5 гр.
Атмосферное давление будет интенсивно понижаться
В течение дня возможен туман.