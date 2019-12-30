Дивизион гражданской авиации. Объединенная авиастроительная корпорация после провала продаж суперджетов задумалась о переименовании всех лайнеров
Все гражданские самолеты, производимые в России, могут получить единое имея. Об этом 30 декабря пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь.
«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона»,— сказал господин Слюсарь в интервью РИА Новости. По его словам, целевой моделью может стать линейка под единым названием всех самолетов. «По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации»,— добавил он.
В рамках ребрендинга, по словам Слюсаря, есть планы по формированию Дивизиона гражданской авиации. В него должны, как минимум, войти такие активы как компания «Иркут», реализующая программу МС-21, на базе которого «собирается» дивизион, АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — производитель SSJ 100, а также гражданские активы.
«Речь идет о создании нового субъекта гражданского авиастроения в нашей стране, о создании того, чего не было — объединенной гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ»,— объяснил он.
Ранее господин Слюсарь сообщал, что ОАК планирует в 2020 году произвести около 20 самолетов SSJ 100. По его словам, у компании стоит задача с 2021 года вернуться на производство минимум 30 самолетов в год.
Справка:
Напомним, согласно отчетности, в 2019 году ГСС продала всего один самолет. Выручка ГСС рухнула в 4,5 раза, до 6 млрд руб., а чистый убыток вырос в 2,5 раза. В 2018 году ГГС поставили 24 самолета SSJ.