Дивизион гражданской авиации. Объединенная авиастроительная корпорация после провала продаж суперджетов задумалась о переименовании всех лайнеров

Все гражданские самолеты, производимые в России, могут получить единое имея. Об этом 30 декабря пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона»,— сказал господин Слюсарь в интервью РИА Новости. По его словам, целевой моделью может стать линейка под единым названием всех самолетов. «По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации»,— добавил он.







В рамках ребрендинга, по словам Слюсаря, есть планы по формированию Дивизиона гражданской авиации. В него должны, как минимум, войти такие активы как компания «Иркут», реализующая программу МС-21, на базе которого «собирается» дивизион, АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — производитель SSJ 100, а также гражданские активы.

«Речь идет о создании нового субъекта гражданского авиастроения в нашей стране, о создании того, чего не было — объединенной гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ»,— объяснил он.





Ранее господин Слюсарь сообщал, что ОАК планирует в 2020 году произвести около 20 самолетов SSJ 100. По его словам, у компании стоит задача с 2021 года вернуться на производство минимум 30 самолетов в год.



