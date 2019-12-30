Twitter временно заблокировал Трампа за раскрытие личности осведомителя по дело об импичменте

Президент США обвинил компанию Twitter во временной блокировке его аккаунта с многомиллионной аудиторией. В сервисе микроблогов уверены, что имел место лишь «сбой в системе»

Твит президента, в котором называлось имя предполагаемого осведомителя – сотрудника разведывательного сообщества страны — был опубликован в субботу, а затем пропал. Сутки спустя он снова появился, но, как сообщает 30 декабря «Интерфакс», первоначальная учетная запись с именем осведомителя была удалена.

Дональд Трамп обвинил компанию в том, что эта блокировка отразилась на аккаунтах миллионов пользователей. Но в компании увереяют, что это был лишь сбой, в результате которого пострадали учетные записи некоторых пользователей, включая президента. При этом пресс-секретарь Twitter отметила, что, согласно политике сервиса любые твиты, в которых разглашается личная информация о человеке, включая предполагаемого осведомителя, являются нарушением правил компании. Вместе с тем имена к разряду личной информации не относятся.

Демократы, некоторые республиканцы и члены разведывательного сообщества США решительно возражали против попыток раскрыть личность осведомителя, называя их незаконными.



