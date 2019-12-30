Twitter временно заблокировал Трампа за раскрытие личности осведомителя по дело об импичменте
Президент США обвинил компанию Twitter во временной блокировке его аккаунта с многомиллионной аудиторией. В сервисе микроблогов уверены, что имел место лишь «сбой в системе»
Твит президента, в котором называлось имя предполагаемого осведомителя – сотрудника разведывательного сообщества страны — был опубликован в субботу, а затем пропал. Сутки спустя он снова появился, но, как сообщает 30 декабря «Интерфакс», первоначальная учетная запись с именем осведомителя была удалена.
Дональд Трамп обвинил компанию в том, что эта блокировка отразилась на аккаунтах миллионов пользователей. Но в компании увереяют, что это был лишь сбой, в результате которого пострадали учетные записи некоторых пользователей, включая президента. При этом пресс-секретарь Twitter отметила, что, согласно политике сервиса любые твиты, в которых разглашается личная информация о человеке, включая предполагаемого осведомителя, являются нарушением правил компании. Вместе с тем имена к разряду личной информации не относятся.
Демократы, некоторые республиканцы и члены разведывательного сообщества США решительно возражали против попыток раскрыть личность осведомителя, называя их незаконными.
Справка:
Как сообщалось, осведомитель доложил о содержании телефонной беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, усмотрев в ней попытку Трампа оказать давление на украинского коллегу с целью расследования деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Эта информация послужила основанием для начала процедуры импичмента, объявленного Трампу Палатой представителей американского Конгресса.