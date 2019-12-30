«Роуминг умрет». Плата за звонки между Россией и Белоруссией станет меньше к 1 сентября 2020 года

Роуминг между Белоруссией и Россией будет отменен к 1 сентября 2020 года. О соответствующих договоренностях сообщил в интервью каналу «Беларусь1» первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

«... такая договоренность существует», — сказал Крутой.

Как пишут 30 декабря «Ведомости», по словам чиновника, «тарифы, по которым граждане смогут, в том числе поздравлять друг друга на Новый год, ... будут очень-очень близкими». Крутой уверен, что они «будут отличаться на символические абсолютно величины», а «роуминг умрет».

Ранее Россия уже объявляла, что плату за звонки в роуминге в Союзном государстве отменят в началу осени следующего года, но решение вступит в силу после утверждения пакетного соглашения двух государств.



