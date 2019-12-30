«Роуминг умрет». Плата за звонки между Россией и Белоруссией станет меньше к 1 сентября 2020 года
Роуминг между Белоруссией и Россией будет отменен к 1 сентября 2020 года. О соответствующих договоренностях сообщил в интервью каналу «Беларусь1» первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
«... такая договоренность существует», — сказал Крутой.
Как пишут 30 декабря «Ведомости», по словам чиновника, «тарифы, по которым граждане смогут, в том числе поздравлять друг друга на Новый год, ... будут очень-очень близкими». Крутой уверен, что они «будут отличаться на символические абсолютно величины», а «роуминг умрет».
Ранее Россия уже объявляла, что плату за звонки в роуминге в Союзном государстве отменят в началу осени следующего года, но решение вступит в силу после утверждения пакетного соглашения двух государств.
Справка:
На всей территории Евросоюза мобильный роуминг для граждан стран сообщества отменили с 15 июня 2017 г. Мобильные расценки всех сотовых операторов стран Евросоюза тогда стали едиными для обслуживания абонентов.