«Способность наращивать влияние при скромном бюджете». Bloomberg рассказало про основное достижение Путина

Главным достижением президента России Владимира Путина Bloomberg назвало способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете. Таким образом агентство 29 декабря подвело итоги 20-летнего правления российского лидера.

Как отметил Bloomberg, несмотря на то, что США тратят на оборону в два раза больше, чем Россия на все сферы, Россия снова стала «основной силой на Ближнем Востоке» и теперь расширяет влияние на Африку.

В то же время при Путине, добавляет агентство, страна достигла такого финансового баланса, что ее экономика, по версии рейтинговых агентств и Международного валютного фонда, считается «одной из самых здоровых в мире».

Также Bloomberg отметил, что за 20 лет правления Путина Россия смогла восстановить значительную часть влияния, потерянного после распада СССР.



