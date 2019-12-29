«Какой-то неадекватный выбросил гранату». На Дунайском путепроводе водители решили конфликт по-новогоднему

Предновогодние спецэффекты сопровождали дорожный конфликт во Фрунзенском районе Петербурга днём 29 декабря.

«Какой-то неадекватный водитель выбросил гранату в окно во время движения в сторону Купчино на Дунайском путепроводе», — написали очевидцы в социальных сетях.

Сообщение о разорвавшейся гранате поступило в полицию около 15.30. Однако прибывшие на место сотрудники последствий взрыва не обнаружили.

«Установлено, что между водителями двух транспортных средств произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель автомобиля «Шкода Октавия» бросил на дорогу петарду. В результате инцидента пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники полиции ищут водителя «Шкоды».



