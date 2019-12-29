Смертельный пируэт на скользком КАД. Водителя выкинуло из-за руля «Шкоды»

Смертельная авария произошла вечером в Выборгском районе Петербурга. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти 29 декабря.

В 19:27 на 17 км внутреннего кольца КАД «Шкода Йети» столкнулась с водоналивными ограждениями, затем автомобиль отбросило на опору освещения. В результате ДТП 30-летний водитель получил серьёзные травмы и скончался на месте.

По словам очевидцев, проезжая часть была скользкой. «Шкода» протаранила отбойники и водителя выкинуло из автомобиля. На место прибыл вертолёт с медиками, но спасти пострадавшего не удалось.

По данным «Фонтанки», погибший ранее работал водителем в Красносельском районном суде, год назад уволился, но служебное удостоверение было при нем.



