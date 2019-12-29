Жителя Подмосковья убило хлопком петарды. Пиротехнику он поджигал с сигаретой

Мужчина решил порадовать компанию друзей запуском петарды и погиб от хлопка пиротехники. Инцидент произошел в городе Клин, сообщает 29 декабря пресс-служба подмосковного Следственного комитета.

По предварительной информации, компания отмечала праздники накануне на территории частного дома, распивая спиртное. Один из мужчин решил развлечь гостей фейерверками и петардами.

«В момент, когда он поджигал третью петарду, у него во рту находилась уже подожженная сигарета. Затем раздался хлопок, после которого мужчина упал. На его голове и лице виднелись травмы. Приехавшая на место бригада «скорой помощи» констатировала его смерть», – рассказали в СК.

На место прибыли оперативные службы. Свидетели ЧП пояснили, что мужчина купил пиротехнику год назад в Интернете. Пока непонятно, поджег он петарду сам или же она загорелась от сигареты.

По факту проводится проверка. Погибшему было 33 года.



