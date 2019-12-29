«В последнем раунде нанесу один удар». Кадыров пообещал нокаутировать Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил свои шансы в поединке с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. По словам Кадырова, поединок завершится нокаутом в пятом раунде.

«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что, ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар», — написал Кадыров в своем канале в Telegram 29 декабря.

Ранее «Фонтанка» писала, что Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рамзана Кадырова. На принятие решения у него ушло четыре дня. Выбор места и времени боя остаётся за главой Чечни.

Старший брат Александра Емельяненко – Фёдор – накануне выиграл бой с американцем Квинтоном Джексоном, отправив его в нокаут в первом раунде.



