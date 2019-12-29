На Васильевском тушили пожар в здании технопарка Университета ИТМО

Огонь охватил помещение в здании технопарка Университета ИТМО на Васильевском острове в Петербурге вечером 29 декабря. О пожаре «Фонтанке» рассказали читатели.

В пресс-службе городского МЧС уточнили, что сообщение о возгорании в 14 доме на Биржевой линии поступило в 19:12. В пятиэтажном здании Музея оптики загорелось помещение на втором этаже площадью 30 квадратов. Площадь пожара составила восемь квадратных метров.

Огонь ликвидировали. Пострадавших нет. К тушению привлекли три расчёта.



