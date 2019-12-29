«Ростелеком» опроверг утечку данных 28 тысяч пользователей портала Госуслуг

Информацию о возможной утечке персональных данных 28 тысяч пользователей портала государственных услуг опроверг «Ростелеком» 29 декабря. В компании отметили, что подобных инцидентов не было выявлено.

«Все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены», — цитирует сообщение компании ТАСС.

О попадании в открытый доступ данных пользователей портала ранее сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна. На одном из теневых форумов, по его словам, были доступны ФИО, даты рождения, СНИЛС, ИНН, номера телефонов, адреса электронной почты, а также данные о семьях и детях. Информация якобы была в доступе с 3 декабря.

В «Ростелекоме» отметили, что инцидент может быть связан с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», который разрабатывается по заказу Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа и функционирующего автономно от портала госуслуг. В пресс-службе отметили, что это приложение размещается на технической инфраструктуре, которая предоставляется российской компанией.





Минкомсвязь начала проверку возможной утечки.