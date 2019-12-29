На проспекте Большевиков эвакуировали фитнес-клуб и ресторан. В здании задымление

Фитнес-клуб и ресторан эвакуированы в Невском районе Петербурга вечером 29 декабря. О тревоге «Фонтанке» рассказали читатели.

Посетителей клуба Fitness House на проспекте Большевиков попросили на выход около 19.40. Также эвакуацию объявили расположенном в этом же здании ресторане «Токио Сити». «Вокруг здания скорые и пожарные», — пишут горожане.

В службе поддержки клиентов Fitness House отметили, что клуб закрыт из-за задымления. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу МЧС Петербурга.



