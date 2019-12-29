ФСБ: Задержаны двое россиян, которые готовили новогодние теракты в Петербурге. Информацию передали США

Двое россиян были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности 29 декабря. Спецслужба сообщила, что они готовили теракты в Петербурге.

Теракты должны были произойти в новогодние праздники в местах массового скопления людей, говорится в заявлении ФСБ, которое приводит РИА Новости.

Подробности о личностях задержанных пока неизвестны. ФСБ добавила, что данные о подготовке терактов в Северной столице предоставили США. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористических организаций».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы поблагодарить за информацию, которые американские спецслужбы передали российским коллегам.

Напомним, что в 2017 году Владимир Путин уже благодарил Дональда Трампа за помощь в раскрытии преступления. Оперативную информацию о готовящемся теракте в Казанском соборе ЦРУ передало коллегам из ФСБ.



