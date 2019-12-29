Путин позвонил Трампу, чтобы поблагодарить за информацию от спецслужб и обсудил с Меркель «Северный поток — 2»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 29 декабря.

Разговор состоялся по инициативе Москвы. Российский лидер поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

Ранее Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они договорились поддерживать проект «Северный поток — 2», позитивно оценили состоявшийся на Украине обмен пленными, поздравили друг друга с новогодними праздниками, а также условились о дальнейших контактах.



